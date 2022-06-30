شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرة والجن" فى دور العرض بـ 100 نسخة اليوم.. أول فيلم عربى يعرض فى I max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "سينرجى فيلمز" عن إطلاق فيلم "كيرة والجن" فى دور العرض السينمائية، اليوم الخميس بـ 100 نسخة موزعة ما بين القاهرة وباقى المحافظات المختلفة، وذلك بدءًا من الحفلات الصباحية، وسيكون "كيرة والجن" أول فيلم عربى يعرض فى سينمات i max فى خطوة جديدة على السينما المصرية.

والفيلم يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ويعد الثنائى هما أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفلامهما أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فالأول حصد بفيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه والثاني حقق بفيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى أن موضوع الفيلم يعد وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.