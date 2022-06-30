شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يناقش مشاكل الآباء والأبناء في فيلمه الجديد "يعملوها الكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان سامح حسين للسينما مجدداً بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، حيث يصور حالياً فيلم بعنوان " يعملوها الكبار" والذى يناقش مشاكل الآباء والأبناء في الحياة، وهو من إنتاج أحمد السبكى، وإخراج هانى حامد، ويشارك في بطولة الفيلم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح.

فيلم "يعملوها الكبار"، إخراج هاني حامد، وإنتاج أحمد السبكي، ويظهر الطفل منذر فى دور بائع مناديل خلال أحداث الفيلم ويواصل صناع العمل التعاقد مع باقي الأبطال الفترة المقبلة، كما يظهر سامح حسين في شخصية والد الأطفال.

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان سامح حسين مسلسل "عودة الأب الضال"، حيث ظهر كضيف شرف فى أحد الحلقات، ومن بطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، خالد منصور، إيمان السيد، أميرة هانى، وعدد كبير من الفنانين، المسلسل من تـأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.