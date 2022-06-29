قائمة الممنوعات في طعام كريستيانو رونالدو.. هذه الوجبة يتناولها يوميًا

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: من المعروف أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أحد أكثر نجوم الرياضة اهتماماً بنفسه وصحته ولياقته، ولطالما سمعنا عن أمور صارمة يتبعها في روتينه اليومي للحفاظ على جسده وقدراته الرياضية، فهو رغم وصوله سن السابعة والثلاثين، فإنه لايزال يظهر بصورةٍ مذهلة للغاية.

ويبدو أن صحيفة “ماركا” الإسبانية استطاعت الوصول إلى أحد أسراره الغذائية، حيث كشفت في تقريرٍ لها عن أن نجم الساحرة المستديرة يحرص على تناول وجبةٍ بعينها يومياً لتساعده في الحفاظ على لياقته البدنية.

ونقلت الصحيفة عن أودا بيترز، أحد اللاعبين الشبان في نادي يوفنتوس، وأحد زملاء كريستيانو السابقين، قوله إن رونالدو يلتزم بنظام غذائي صارم، حيث إنه يأكل دائماً الوجبة نفسها، مشيراً إلى أن هذه الوجبة الأساسية في نظام رونالدو الغذائي تتكون من البروكلي والدجاج والأرز.

كما أضاف بيترز أن رونالدو يكثر من شرب المياه، ولا يقترب من المشروبات الغازية نهائياً، مؤكداً أن رونالدو لا يتوقف عن ممارسة تمارين البطن، حيث يحرص على القيام بها باستمرار، واصفاً رونالدو بالشخص الذي يعيش حقاً من أجل وظيفته، وأنه يمتلك الجسد المثالي للاعب كرة القدم.

وسبق أن كشفت العديد من التقارير عن أن أفضل لاعب بالعالم في خمس سنوات سابقة، يتناول ما يقرب من 6 وجبات يومياً، من أجل الحفاظ على طاقته خلال اليوم، وتبدأ هذه الوجبات بتناول الجبن والزبادي واللحم، ثم يقوم بتناول وجبتَيْ غداء: الأولى هي دجاج وسلطة خضروات، في حين تتكون الثانية من قطع من التونة والبيض والطماطم والزيتون.

أما الوجبة الرابعة، فتتكون من المقبلات وتضم عصيراً طازجاً وأفوكادو وتوست، ليختتم وجباته الست بوجبتَيْ عشاء، حيث يأكل في الأولى سلطة وسمكاً طازجاً، وفي الثانية لحم الستيك والكالماري.

وجميعنا يعرف عداوة الدون للمشروبات الغازية والأكل غير الصحي، فمن منّا لا يذكر موقف رونالدو مع أحد منتجات المشروبات الغازية، حينما قام بإبعاد زجاجتين من مشروب “كوكا كولا” من أمامه، قبيل بدء المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المجر والبرتغال، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وكان رونالدو، عام 2018، قد تباهى بنفسه، حيث قال إنه يملك جسداً لإنسان رياضي بعمر 23 عاماً، وحينها كان عمره 33 عاماً، مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يعود لحفاظه على عادات غذائية سليمة، وتدريب متزن.