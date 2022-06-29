منة شلبي عن حوادث العنف ضد المرأة.. “ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كثُرت في الفترة الأخيرة حوادث العنف التي تقع ضحيتها المرأة، وآخرها حادثتا مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال.

وعبر حسابها في “تويتر”، علّقت الممثلة المصرية منة شلبي على تلك الحوادث قائلةً: “ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري، الست هي اللي تشيل وتربي وتتحمل وتضحي وتحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب أوي أي حد يقدر يعملها”. وأضافت: “يمكن قله معرفوش يربوا ولادهم ودي كانت النتيجة ذكورية وجرايم وتفكير من أماكن غلط ربنا يرحمنا جميعاً ويحمي عقولنا من الجنون ده”.

يُذكر أن منة شلبي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “بطلوع الروح”، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها في البطولة عدد من النجوم على رأسهم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم… وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.