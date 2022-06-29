شكرا لقرائتكم خبر عن أنا بخير الحمد لله وانتظرونى قريبًا.. رسائل طمأنة من آمال ماهر لجمهورها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أمال ماهر عن تنظيم حفل غنائى لها قريباً، وخرجت المطربة آمال ماهر منذ قليل في فيديو، طمأنت خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء بفيديو الفنانة آمال ماهر..