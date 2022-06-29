شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: شخصيتي في "كيرة والجن" حقيقية عن فدائي وطني من نوع غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم كريم عبد العزيز لـ الخليج 365، إن الجمع بينه وبين النجم أحمد عز في فيلم "كيرة والجن" كان من أسهل ما يكون، كل منا لم يتناقش في أي شيء سواء طريقة وضع الأسماء على التتر أو الأجور أو أي شيء، مؤكدا أنه قرأ السيناريو مع أحمد عز وأبلغا المخرج مروان حامد بالموافقة.

واستكمل النجم كريم عبد العزيز حديثه حول أحمد عز، موضحا أن أحمد عز إنسان بمعنى الكلمة ونجم كبير وأنه من جمهوره، مشيرا إلى أنه كسب أخا وصديقا ولكن متأخرا، مضيفا أن أحمد عز، رجل محترم ويحب زملاءه ويحب "الشغلانة" والصناعة، وهو فنان موهوب بشكل كبير ومروان حامد عندما وجدنا متفاهمين قال إن هذا التفاهم سهل عليه كوارث كثيرة كان قلقا تجهاها ولكنه الحمد لله لم يكن بينه وبين عز إلا كل خير.

واستكمل النجم كريم عبد العزيز حديثه لـ الخليج 365 أن أول مشهد صوره من الفيلم كان في نوفمبر 2019 وبعدها انتشر وباء كورونا، ولذلك فهو يوجه الشكر والتقدير لشركة سينرجي لأنها قدمت أضخم إنتاج في تاريخ الصناعة من خلال فيلم "كيرة والجن"، وأنها لم تتنازل عن تقديم الفيلم بجودة رغم تفشي فيروس كورونا، وقاموا بالصرف على الفيلم وكأنه فيلم عالمي، موضحا أن الفيلم صعب وتكلفته الإنتاجية ضخمة وعلي مدار 3 سنوات لم تتنازل عن الديكور وقامت بتخزين الملابس والحفاظ عليها ووقفت في وجه أي ظرف يعطل العمل.

وأضاف النجم كريم عبد العزيز أن شخصية "كيرة" التي يقدمها في الفيلم هي شخصية مغرية بالنسبة له لأنه رجل فدائي ووطني من نوع غريب فهو كيمائي مصري يتودد للإنجليز ومن رجال سعد زغلول وينتمي للمقاومة في نفس الوقت وكان يعاير بكونه يتودد للإنجليز ويتعرض للضرب باعتباره ابن الإمبراطورية الإنجليزية، وهو ما جعل الإنجليز يثقون فيه ويتركون له معاملهم التي كان يصنع فيها الذخيرة ليقتل بها الإنجليز ليحرر بلده وتستقل، موضحا أنه شخصية حقيقية ووطنية من نوع غريب وهو ما لفت نظره له وجعلها مغرية بالنسبة له، مضيفا، "صعبان عليا أنه اتقتل في تركيا ومتدفنش في بلده مصر".

يعد "كيرة والجن" من أبرز الأفلام المنتظر طرحها هذا العام، ويدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو المرشح الأول لتصدر إيرادات الموسم، لاسيما وأنه يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس، لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة.

كما أن الفيلم يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ويعد الثنائي هما أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفلامهما أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فالأول حصد بفيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه والثاني حقق بفيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى أن موضوع الفيلم يعد وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.