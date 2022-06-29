شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تهنئ المصريين بمناسبة ثورة 30 يونيو.. ولجمهورها: انتظرونى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة آمال ماهر المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي يحتفل بها الشعب المصرى بها غداً الخميس، وقالت في فيديو خاص لـ"الخليج 365": "كل سنة وأنتم طبيبن وأحب أقول لكل جمهورى انتظرونى قريبا".

وطمأنت آمال ماهر الجمهور عليها بعد غيابها الفترة الماضية، وقالت: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت ماكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

وأضافت: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله وده إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".