شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار هشام نزيه ينضم للجنة تحكيم اختيار جوائز أوسكار 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع هوليود ريبورتر عن انضمام الموسيقار المصرى هشام نزيه إلى قائمة تضم حوالى 397 من محترفي هوليود والمجتمع السينمائي الدولي، لدعوتهم للانضمام إلى منظمة AMPAS " أكاديمية فنون وعلوم الصورالمتحركة الفخرية" لعام 2022، وذلك ليشاركوا في التصويت على الأفلام المشاركة.

وانضمت أيضا الممثلة العالمية كاترينا بالف، والممثلة العالمية أريانا ديبوز، والمغنية العالمية بيلى أيليش إلى كل من تروي كوتسور، وآنيا تايلور جوي، وجيسي باكلي، وجيمي دورنان، وشيريل لي رالف، ورينالدو ماركوس جرين، وفينياس أوكونيل، ريوسوكي هاماجوتشي، وآخرون.

وفقًا لبيان صحفي للأكاديمية، تتكون قائمة العام الجارى 2022، من %44 من النساء، و %37 ينتمون إلى مجتمعات عرقية مختلفة، و حوالى %50 من أكثر من 53 دولة وإقليم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمالية إضافة 71 عضوا جديدا محتملا من المرشحين لجوائز الأوسكار، بما في ذلك 15 فائز بالجائزة.

وكان قد استعان موسم جدة في السعودية بالمخرج البريطاني هاميش هاميلتون مخرج حفل الأوسكار لعام 2014، و2015، وأيضًا مخرج حفلات سوبر باول الشهيرة، وذلك لتصميم تجربة fame factory، وهي التجربة التي تتيح لجمهور موسم جدة، اختبار الشهرة، تماما مثل مشاهير السينما في العالم ليمر الجمهور بمراحل كاستنج الأعمال السينمائية ثم تصوير الأفلام إلى الوصول لمرحلة الشهرة والتواجد في الإعلام والقنوات التلفزيونية ومواجهة الكاميرا وغيرها من المراحل.