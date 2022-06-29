شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح "اللوك الجديد" من أحدث ألبوماته والان مع تفاصيل الخبر
وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام البوستر الدعائي للأغنية والذي صوره الفنان كريم نور، وعقب طرح البوستر بساعة واحدة تصدر اسم الأغنية تريند تويتر.
وتقول كلمات الأغنية :
ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا
احلوينا أوي الله
لو هتفضل ع النظام ده لا لا
كده كتير حبيبي
ايه تجنني عملتك ايه
بتسحرني يابن الايه
ولعبت يانهار طلة
كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير
طب معقول في كده يانهار ابيض
حد كل ماده بيحلى ازيد وازيد
سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد
هنا هنا غير
ده انت في دخلتك تسحر تثبت
قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت
ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت
وأنا بغير
على جانب آخر، كشفت اللجنة المنظمة لموسم الجيمرز عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية للموسم وهم النجم عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.
وسيكون عشاق ومحبو الموسيقى على موعد مع الأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإلكتروهاوس الحماسية يوم الخميس الموافق 14 يوليو في بوليفارد رياض سيتي، وسط عروض مشوقة بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز، لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار 8 أسابيع والتي ستشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.