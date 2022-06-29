شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: "كيرة والجن" فيلم صعب وفريق العمل فى منتهى الاحترافية والاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد عز فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تصوير فيلم "كيرة والجن" كان صعبا، وشكّل ضغطا شديدا على الشركة المنتجة شركة سينرجي، لأن الفيلم تنفيذه صعب، خصوصا فى ظل ظروف التصوير التى مر بها الفيلم بسبب فيروس كورونا، وتصوير مسلسل الاختيار.

وأشار النجم أحمد عز إلى أن "الكاتب أحمد مراد كاتب رائع وقدم عملا متميزا إضافة إلى أن المخرج مروان حامد قدم مستوى عاليا من الإخراج، والحمد لله استطعنا أن ننتهى من الفيلم على أكمل وجه".

وأكمل النجم أحمد عز حديثه لـ"الخليج 365" أن كريم عبد العزيز يقدم شخصية كيرة وهو طبيب ومشارك فى المقاومة ضد الإنجليز، وينضم إليه الجن وهى الشخصية التى يقدمها عز، ومن خلال علاقتهما سنشاهد كيف كانا يتعاملان معا وهو ما ستكشفه الأحداث.

وعبر النجم أحمد عز عن سعادته بالعمل مع كريم عبد العزيز، مؤكدا أنه نجم كبير وأنه من مشاهدينه وأنه يحترمه جدا على المستوى الشخصى، ويتمنى أن يحقق الفيلم له نقلة كبيرة، مضيفا أن كل فريق العمل كان فى منتهى الاحترافية والاحترام.

وعما إذا كان عرض الفيلم بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو رسالة للمقاومة سواء لمقاومة الاحتلال أو مقاومة الإخوان، قال أحمد عز إن فريق الفيلم لم يكن يعلم موعد عرض العمل، ولكنه قدم أعمالا مثل الخلية وهجمة مرتدة والممر، معبرا عن سعادته تقديم كل ما هو مفيد للبلد.

وأكمل أحمد عز أن فيلم "كيرة والجن" من نوعية الأفلام الطويلة والتى لا يمكن أن تحكى فى ساعتين إلا ربع، وذلك يعود لطبيعة الفيلم نفسه، مؤكدا أنه واثق فى الفيلم على المستوى الإنتاجى والمستوى الإخراجى بأن العمل سيكون متميزا، وأن العمل قدم على أكمل وجه منتظرا رأى الجمهور.

وأوضح عز أن الهدف من فيلم "كيرة والجن" ليس تحقيق إيرادات وفقط، وإنما مثلما تعلم مع أساتذة الفن أن يحافظ على صناعة السينما وأن أترك تاريخا مشرفا فى الصناعة، وليس فقط مجرد تقديم فيلم، مؤكدا أنه يريد أن يصنع تاريخا سينمائيا مشرفا فى أرشيفه الفنى.

ويعد "كيرة والجن" من أبرز الأفلام المنتظر طرحها هذا العام، ويدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو المرشح الأول لتصدر إيرادات الموسم، لاسيما وأنه يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين فى بطولته، أو الديكورات والملابس، لاسيما أن الأحداث تدور فى فترة زمنية قديمة.