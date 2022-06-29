شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو سلامة: لدى الكثير من الروايات أتمنى تقديمها سينمائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عمرو سلامة، خلال الندوة الفنية التى أقامها قسم الفن بـ"الخليج 365"، برئاسة الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، وبحضور الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى، إن لديه العديد من المشاريع السينمائية المستوحاة من الروايات، معلقا: "ما زلت أحلم بتقديم هذه الروايات فى السينما، خاصة أن الكثير من المنصات الفنية طلبوا منى إخراج أفلام مستوحاة من روايات ناجحة".

وأضاف المخرج عمرو سلامة قائلا: "إن من بين الروايات التي يتمنى تقديمها "أولاد حارتنا" و"اللص والكلاب" للأديب نجيب محفوظ، و"نائب عزرائيل" ليوسف السباعى، و"أرض النفاق" رغم أن كل تلك الروايات قدمت من قبل، كما أن هناك رواية حديثة وناجحة شرعت فى إجراءات الحصول على حقوقها من أجل تقديمها.

وكشف سلامة أن أول فيلم يخرجه كان عمره 19 سنة، وقتها كان يدرس فى الفرقة الأولى كلية تجارة، مضيفا: "وتكلمت مع أصحابى ومكنوش مصدقين".

يذكر أن آخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.



المخرج عمرو سلامة والزميل على الكشوطى



المخرج عمرو سلامة وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



المخرج عمرو سلامة



عمرو سلامة فى استوديو الخليج 365