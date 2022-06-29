شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجسيده لمدير مكتب مرسى.. هانى الطمبارى على خشبة المسرح فى "الرهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان هانى الطمبارى في عرض "الرهان"، والذى عرض أمس واليوم الأربعاء على مسرح النهار، من بطولة عابد عنانى، هاني الطمبارى، تيسير عبد العزيز، نانسي نبيل، ياسر أبو العنين، وإخراج أحمد الرافعى.

وقال الفنان هانى الطمبارى لـ"الخليج 365"،: عرض الرهان عرض من قبل في مهرجانين مختلفين ولم أكن مشارك فيه وقد حصل خلالهما علي العديد من الجوائز وكان يقوم بدوري مخرج العرض الفنان أحمد الرافعي هذا الأمر وضعني في مسئولية كبيرة لأنه قدمه بشكل جيد جدا وحصل فيه علي العديد من الجوائز ، ولكني أحببت الدور وهذا ماجعلني أقبل الدور.

وتابع الطمباري : شخصية إيفان التي أقدمها هي شخصية غير اعتيادية، فقد وضع في تحدي كبير بين العناد والفكرة الذي يؤمن بها ، فهل يستطيع شخص أن يمكث لمدة خمسة عشر عاما في قبو لا يري أحد ولا يتكلم مع أحد مقابل مبلغ مالي كبير ، شخصية إيفان تحدت أنها تستطيع أن تقوم بذلك .

وأضاف : يعتبر من أهم الصعوبات التي واجهتني فكرة الوقت ، فكان وقت البروفات قليل لأن الشخصيات التي تعتمد علي البعد النفسي والبنا الحقيقي الذين لا تستطيع أن تصطنعه يحتاج لوقت طويل لأن الشخصية مرت بإنتقالات نفسية عنيفة جداً خلال الخمسة عشر عاماً والمشاهد يراهم في أربع أو خمس مشاهد ، كل مشهد والأخر بينهم خمسة أو سبع سنوات .

يذكر أن الفنان هاني الطمباري شارك في الجزء الثالث في مسلسل ا"لإختيار"، حيث قدم دور أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق محمد مرسي وأستطاع أن يلفت الأنظار له منذ ظهوره الأول ، المسلسل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي .

عرض "الرهان"، مكياج إسلام عباس، إعداد موسيقى محمد خالد، ديكور فادى فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، مساعدا الإخراج على دياب وفادى باسم، مخرج منفذ محمد ممدوح.