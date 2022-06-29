شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة: مسلسل "طايع" أصابنى بعقدة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عمرو سلامة خلال الندوة الفنية التى أجراها معه قسم الفن برئاسة الكتب الصحفى عمرو صحصاح، إن مسلسل "طايع"، الذى أخرجه أصابه بعقدة نفسية كبيرة، لأن المشروع كان قاسيًا جدًا، وطموحى كان أكبر بكثير من المتاح، إذ إن متطلبات العمل الفني فى رمضان تتعارض مع ما كنت أحمله من طموح، إذ إن الجميع فى رمضان يعمل بجملة "إن شاء الله هنلحق".

وأضاف سلامة فى تصريحات لـ"الخليج 365":" كنت مضغوطا فى كواليس "طايع" وأحاول تقديم صورة وحكي سينمائيين، وخلال العمل توفى المخرج المنفذ وكان صديقى، وسبب لى صدمة نفسية".

يذكر أن آخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.



عمرو سلامة فى ندوة قسم الفن باليوم السابع



عمرو سلامة والزميل على الكشوطى



المخرج عمرو سلامة والزميلة لميس محمد



المخرج عمرو سلامة وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



عمرو سلامة فى أستوديو الخليج 365