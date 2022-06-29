شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يتحدث عن بداياته الفنية ومشواره السينمائى فى ندوة ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى قسم الفن باليوم السابع بمشاركة رئيس القسم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، ندوة فنية مع المخرج السينمائى عمرو سلامة، والذى تحدث خلالها عن أبرز محطاته الفنية، ومشواره الفني بدءا من الفرقة الأولى بكلية التجارة، وتقديمه لأول فيلم روائى قصير وهو في عمر الـ 17 عاما.

وتطرق "سلامة"، مسلسله الأخير "ما وراء الطبيعة"، وتفاصيل ترشيح الفنانين المشاركين في أفلامه، وسر ميله لاختيار الأطفال في أعماله السينمائية مثل فيلمى "لا مؤاخذة"و"برا المنهج".

واستقبل سلامة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية دينا عبد العليم نائب أول رئيس التحرير، ورؤساء التحرير التنفيذيين عبد الفتاح عبد المنعم ويوسف أيوب ووائل السمرى، والذين رحبوا به وتبادلوا معه عبارات الترحيب.

يذكر أن أخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.



المخرج عمرو سلامة فى ضيافة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365



المخرج عمرو سلامة ورئيس التحرير أكرم القصاص ودينا عبد العليم نائب رئيس التحرير ورؤساء التحرير التنفيذيين عبد الفتاح عبد المنعم ويوسف أيوب ووائل السمرى وعمرو صحصاح وعلى الكشوطى

المخرج عمرو سلامة وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



المخرج عمرو سلامة والزميل على الكشوطى

المخرج عمرو سلامة مع قيادات قسم الرياضة باليوم السابع



المخرج عمرو سلامة والزميل عماد صفوت



المخرج عمرو سلامة والزميلة لميس محمد



المخرج عمرو سلامة

المخرج عمرو سلامة والزميل كريم عبد العزيز



عمرو سلامة فى أستوديو الخليج 365



عمرو سلامة فى صالة تحرير الخليج 365 مع عمرو صحصاح وعلى الكشوطى



عمرو سلامة وأكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 ودينا عبد العليم نائب أول رئيس التحرير