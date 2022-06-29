مرض ” الشلل الرعاش ” يصيب عائلة الفنانة روجينا

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة ” روجينا ” عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد خضوعها مؤخرا لعملية جراحية دقيقة وعاجلة نتيجة إصابتها بمرض (الشلل الرعاش) .

ونشرت روجينا عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور برفقة والدتها وزوجها الفنان ” أشرف زكي ” بالإضافة إلى الطبيب المعالج لوالدتها .

وحرصت روجينا في تعليقها على الصور على توجيه الشكر للطبيب المعالج لوالدتها لما قام به من أجل علاج الأخيرة من مرض لم يكن له علاج .

فكتبت قائلة : ” دكتور علي صلاح فخورة بيك وأكيد كل مريض كان فاكر إن مفيش أمل فى الشفا زى أم .. هذا العبقرى الذى لم يبلغ من العمر الأربعين حصل على الدكتوراه من أمريكا فى تخصص نادر العلاج (مرض الشلل الرعاش) جراحة الباركنسون ” .

وتابعت : ” مرض أصاب عظماء العالم مثل محمد على كلاي وآخرين، مرض لم يكن له علاج .. على يد هذا العبقرى أصبح الحلم فى العلاج والشفا حقيقة .. الغريب أن كل مرضى الدكتور علي من جميع الوطن العربى وأنا كنت بفكر اعالج أمى برة مصر لولا ترتيب ربنا إنى اتعرفت عليك ” .

واختتمت روجينا منشورها : ” شكرا دكتور علي صلاح، أجريت لأمى عملية دقيقة جدا وادتها أمل فى الشفا .. انت سبب بعد ربنا انه يبقى عندها أمل فى الحياة ومرضى كتير فقدوا الأمل .. ربنا يحفظك لمرضاك .. افتخر إن بلدى فيها دكتور زيك ” .