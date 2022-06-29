شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا إنسانية تحدث فى كل زمان.. موضوع "مشاحنات" بمركز الإبداع فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق العرض المسرحى مشاحنات، إقبالاً جماهيرياً كبيراً على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، حيث يعرض بشكل يومى حتى الخميس 7 يوليو المقبل، والعرض من إعداد وإخراج هاني عفيفي عن ترجمة د.هناء عبدالفتاح لنص للكاتبة الإنجليزية كاترين هايس، وبطولة ريم حجاب، هند حسام وسهام عبدالسلام وديكور وأزياء د.مروة عودة. وفوتوغرافيا السيد عبد القادر.

ويتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان عن قسوة الحياة في مواجهة الحب من خلال حوار طويل في الدقائق التي تسبق موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة متفرغة لخدمة الأم في مرضها الأخير والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات والكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

العرض هو أحد مبادرات مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج خالد جلال للإنتاج لخريجي ورش استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بأقسامه المختلفة، ويتوقع أن يعاد عرض المسرحية بعد عيد الأضحى كما سيشارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري 2022 ممثلا لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية.



مسرحية مشاحنات



عرض مشاحنات



عرض مشاحنات بمسرحية مركز الابداع