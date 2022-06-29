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ابنة نوال الزغبى تحتفل بعيد ميلادها: بحبك يا صديقتى

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القاهرة - سامية سيد - هنأت تيا دياب، والدتها النجمة نوال الزغبى، بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح في حياتها ونشرت صورا لهما عبر حسابها على انستجرام، وكتبت:" كل سنة و انتى طيبة يا أعز صديقاتى بحبك أوى".

 

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واحتفلت النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 51، اليوم الأربعاء، وهي مستمرة في نجوميتها على مستوي العالم العربي بكل بما قدمته من نجاحات عبر مشوارها الفنى قدمت خلاله أكثر من 16 ألبوما بداية من عام 1992 وحتى الآن .

نوال الزغبي من أكثر المغنيات اللبنانيات نجاحا فى تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة وفي العالم العربي فهي ثالث أكثر فنانة مبيعا في تاريخ الموسيقى العربية بأكثر من 70 مليون ألبوم بيعت على مستوى العالم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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