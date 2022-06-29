شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نوال الزغبى تحتفل بعيد ميلادها: بحبك يا صديقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تيا دياب، والدتها النجمة نوال الزغبى، بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح في حياتها ونشرت صورا لهما عبر حسابها على انستجرام، وكتبت:" كل سنة و انتى طيبة يا أعز صديقاتى بحبك أوى".





واحتفلت النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 51، اليوم الأربعاء، وهي مستمرة في نجوميتها على مستوي العالم العربي بكل بما قدمته من نجاحات عبر مشوارها الفنى قدمت خلاله أكثر من 16 ألبوما بداية من عام 1992 وحتى الآن .

نوال الزغبي من أكثر المغنيات اللبنانيات نجاحا فى تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة وفي العالم العربي فهي ثالث أكثر فنانة مبيعا في تاريخ الموسيقى العربية بأكثر من 70 مليون ألبوم بيعت على مستوى العالم.