شكرا لقرائتكم خبر عن لانا تيرنر.. جميلة الجميلات ورمز الإثارة فى السينما تزوجت7مرات وقتلت عشيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 29 يونيو عام 1995 رحلت نجمة هوليود ورمز الإثارة في السينما الامريكية لانا تيرنر التي كانت تتمتع بوجه ملائكي جذاب وكانت من أجمل السيدات الجميلات اللاتى عرفهن التاريخ وكانت طاغية الجمال بشكل كبير مما جعلها قبلة للمعجبين والعشاق .

لانا تيرنر من أشهر أفلامها : (هونكي تونك ) و(ساعي البريد يقرع مرتين) ، ولكنها نالت الشهر الأكبر علي مستوي العالم بسبب تورطها في جريمة قتل فلم تكن الإثارة طريقتها في التمثيل فقط بل كذلك في حياتها أيضًا، فقد عرف عنها بأنها تستخدم جمالها من أجل إغواء الرجال من أجل الحصول على كل ما تريد، حياتها العاطفية لم تكن مستقرة فقد تزوجت 7 مرات .

كانت لانا تيرنر تشبه مارلين مونرو ولكنها كانت حادة الذكاء أكثر منها وكذالك كان لديها نزعة إجرامية، وكانت الصحافة تقول أنها تغير الرجال في حياتها كما تغير ملابسها ، وكانت دائمًا موضوعًا في الصحف الصفراء ، وذلك لأنها لم يكن يهمها أحد وحتى لم تحاول أن تخفي ما يحدث في حياتها الشخصية .

جوني ستومباناتو كان واحدًا من عشاق لانا ، ارتبطت به وكانت تعرف أنه يعمل كحارس لرئيس المافيا حينها – مايكي كوهن ، وكانت لانا تمل بسرعة من علاقاتها وحين أخبرته أنها تريد إنهاء العلاقة ، رفض بشدة وهددها ، وكانت لانا تشعر بالخوف من جوني ، تريد أن تتخلص منه لكن دون أن ينتقم منها ، كانت تخشى على جمالها الأخاذ وعلى حياتها ، لذا خططت لأن تتخلص منه بطريقة لم تخطر حتى على باله ، اتفقت مع ابنتها على أن تدعوه إلى العشاء ومن هنا يبدأ التنفيذ .

استدعت لانا جوني على عشاء رومانسي شهي ، مليء بالطعام الفاخر والشموع ، قدمت له الخمر حتى فقد توازنه ومن ثم بدأت تطعنه بمساعدة ابنتها العديد من الطعنات حتى تأكدن بأنه توفى ، توفيت لانا في عام 1995م ، بسبب إصابتها بالسرطان .



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