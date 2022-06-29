شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: القطط السوداء بتمتص الطاقة السلبية من البيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن صورة جديدة لها برفقة قطة سوداء، وذلك من خلال حسابها على انستجرام، وعلقت عائشة على الصورة بـ "بعيدا عن الاعتقاد بالخرافات القطط بصفة عامة والقطط السوداء بصفة خاصة تساهم في امتصاص الطاقة السلبية من بيتك".



عائشة بن احمد برفقة قطتها



عائشة بن احمد

وكانت قد شاركت عائشة بن أحمد في السباق الرمضاني بمسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

ودارت الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.