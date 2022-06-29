إبنة الفنان ” حمدي الوزير ” تطلب من الجمهور الدعاء لوالدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:43 مساءً - كشفت ” مي الوزير ” إبنة الفنان ” حمدي الوزير ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن تواجد والدها في المستشفى حيث من المقرر خضوعه لعملية جراحية دقيقة في شرايين القلب .

وتوجهت مي الوزير في منشورها بالدعاء لوالدها كما طالبت المتابعين أيضا بالدعاء له بالشفاء .. ووجهت الشكر لكلا من الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية والفنانة ” نهال عنبر ” وغيرهم من أعضاء النقابة على اهتمامهم بحالة حمدي الوزير .

فكتبت إبنة حمدي الوزير في منشورها : ” يا رب أشفي أبويا يا رب وطمّنا عليه، ربنا يقوّمك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا .. ربنا يحفظك ويعافيك .. أرجوكم دعواتكم ليه ” .

وتابعت : ” هو في العناية المركزة حاليا وهيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب .. اللهم عافيه واشفه شفاء تاماً لا يغادر سقماً، وبارك في عُمره وصحته ” .

وأضافت مي : ” شكراً ألف شكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك .. والفنانة نهال عنبر شكراً على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل، من أول لحظة يا حبيبتي، وأستاذ إيهاب فهمي، أستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة ” .

واختتمت إبنة الفنان حمدي الوزير منشورها قائلة : ” شكراً بجد ممتنة ليكم من كل قلبي .. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك .. دعواتكم يارب ربنا يكملها على خير ويطمّنا عليه اللهم أمين ” .