كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:43 مساءً - شاركت الراقصة البرازيلية ” لورديانا ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام ظهرت به وهي ترقص على أنغام أغنية (عدى الكلام) للفنان المغربي ” سعد لمجرد ” .
وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات من جانب بعض متابعيها بسبب استعانتها بأغنية لسعد لمجرد المتهم في قضايا تحرش واغتصاب .. لتقوم لورديانا بحذف الفيديو وأكدت على أنها لم تكن على دراية بذلك .
فكتبت الراقصة لورديانا في منشور لها من خلال خاصية الاستوري : ” حذفت آخر منشور لي كما طلبتم مني .. أود أن أشكركم لأنكم عرفتوني بالقضايا المتهم فيها، فأنا لم أكن على أي دراية بها ” .
وتابعت : ” وأنا احترم أرائكم، وبالتأكيد لا أسعى للترويج لأي شيء مؤذي لأي شخص .. كما أن هذه الأغنية طلبها مني أحد للرقص عليها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر لورديانا تعتذر عن رقصها على أغنية ل ” سعد لمجرد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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