بسبب تصريحات هذا الفنان .. شذى : ” كنت عايزة أكسر التليفزيون “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:43 مساءً - أعربت الفنانة ” شذى ” عن استيائها من التصريحات الأخيرة لمطرب المهرجانات ” حسن شاكوش ” عن أغنية (حاجة مستخبية) للفنان ” محمد حماقي ” والتي أدلى بها خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” .

حيث أشار حسن شاكوش في حديثه إلى أن لحن أغنية حاجة مستخبية الذي لحنها الملحن ” مدين ” مسروق من أغنية تركية وأن أغنيته بنت الجيران التي قدمها مع الفنان ” عمر كمال ” حققت مشاهدات أعلى من أغنية حاجة مستخبية بعد أن طالته اتهامات باقتباس لحن المهرجان منها .

وعلقت شذى على تلك التصريحات في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك جاء فيه : ” لقاء حسن شاكوش ده بالنسبالي كوميديا سوداء وهبد غير طبيعي .. كنت بضحك وعايزة أكسر التليفزيون من كمية الاستفزاز ” .

وتابعت : ” وبالأخص الجزء بتاع الرد أن حماقي أصلا سارق اللحن من أغنية تركي؟ وأساسا الأغنية التركي نازلة بعد أغنية حماقي بسنتين على الأقل وإن أغنية حماقي من 2012 جايبة 16 مليون بس ” .

وأضافت : ” نقف بقى هنا .. أولا لما نجحت أغنية وسارق لحنها طيب كنت من باب العلم بالشيء ثقف نفسك واعرف تاريخ اللحن ده إيه ومين اللي واخده من مين ” .

وقالت شذى : ” تاني حاجة قصدك إيه بأغنية حماقي جايبة 16 مليون بس، إنك أجمد وكده من حماقي! .. ما هو مش معنى إن في هوجة وانحدار في الذوق تتخيل إنك جامد أوي وتتكلم بتعالي كإنك مغني قصيدة الأطلال ” .

وواصلت : ” والله أمثلة بجد تكره الواحد في اليوم اللي فكر يسيب فيه حاجات كتير بيحبها علشان يخبط في العالم دي، ولقب فنان ده يتقال على كل من هب ودب وبقى مقياس النجاح وتقدير حجم الموهبة مربوط بمشاهدات وحسابات أبعد ما تكون عن المهنية والفن .. لنا الله والله ” .