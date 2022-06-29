نوال الزغبي تتلقى التهاني من النجوم في عيد ميلادها الـ 51 وتعلن مفاجأة للجمهور

محمد الفلاح - الأربعاء 29 يونيو 2022

نوال الزغبي، النجمة اللبنانية، تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 51، وتلقت التهاني من زملائها النجوم والجمهور على حساباتها بمواقع التواصل، وكذلك كشفت عن أولى مفاجآتها الغنائية في موسم صيف 2022 احتفالاً بعيد ميلادها.



وتحتفل الفنانة نوال الزغبي اليوم بعيد ميلادها الـ 51، وتلقت عدة رسائل مميزة من جمهورها وزملائها الفنانين في هذه المناسبة، وتصدرت موقع تويتر بسبب احتفالات الجمهور معها بعيد ميلادها، وأعادت نوال الزغبي نشر عدة رسائل منها، وأبرزها من صديقتها الفنانة ماغي بو غصن، والتي هنأتها برسالة مميزة على حسابها بتويتر.

وقالت ماغي بو غصن في رسالتها لنوال الزغبي: "كل عام وانت احلى، كل عام وانت متل ما انت نجمة حلوة وذهبية واطيب قلب، بحبك لتخلص الدني وبتمنالك كل السعادة والحب اختي وحبيبتي وملكة قلوب الكل"، وردت نوال الزغبي على رسالة ماغي بو غصن وقالت: "كل سنة وانتي بحياتي يا احلى وأطيب وأوفى قلب بموت فيكي".

وهنأ أيضاً الإعلامي نيشان الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها، ونشر رسالة خاصة إليها عبر حسابه بتويتر وقال: "قَدَرُكِ أن يُذْكَرَ اسمُكِ مع أصواتٍ رَفَعَت قَدْرَالفنّ الغنائيّ اللبنانيّ، أمَّا قَلبُكِ الذَّهَبيّ فَلَهُ في قلبي مَكانٌ نَيِّرٌ وَمَكانَةٌ تَليقُ بِنَجمَةٍ عابِرةٍ لِلعُمر.. كُلّ الحُبّ مَدَى العُمر! نوال الغالية!"، واستعاد الجمهور ذكرياتهم مع نوال الزغبي من خلال أبرز أغانيها في مسيرتها، واحتفلوا معها بعيد ميلادها بطريقة مميزة على مواقع التواصل.

واستغلت الفنانة نوال الزغبي عيد ميلادها للإعلان عن مفاجأة جديدة لها للجمهور، وكشفت عن أولى مفاجآتها الغنائية في موسم صيف 2022، بأغنية جديدة بعنوان "حفلة"، والتي انتهت من تصويرها كفيديو كليب مؤخراً مع المخرج فادي حداد، وشوقت الجمهور للأغنية الجديدة والأولى لها في موسم الصيف، ونشرت عدة كواليس من الكليب مؤخراً، وذلك بعد آخر أعمالها الغنائية هذا العام في كليب "لسة باجي على بالك" والذي طرحته منذ 3 أشهر.