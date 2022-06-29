شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جونيت أركين أسطورة السينما التركية وهكذا ظهر على بوستر فيلم لصباح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 29 يونيو 2022

توفي الممثل التركي القدير جونيت أركين، الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، بعد صراع مع المرض لمدة 3 أشهر داخل أحد المستشفيات في بشيكتاش بإسطنبول.



ويعاني جونيت أركان بسبب ضغط فقرات الظهر منذ 3 أشهر، إلا أنه فارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية، لم تفلح معها محاولات الإنقاذ من قبل المستشفى التي وصل إليها.

وأصدر المشفى الذي وقعت فيه الوفاة بياناً عقب حضور أسرته وزوجته لتسلم الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، لتعزية الأسرة ومحبي الفنان الراحل.

وجاء في بيان المستشفى: "توفي السيد جونيت أركين، الممثل الأسطوري للسينما التركية، في مستشفى ليف، حيث وصل إلى مشفانا في سيارة إسعاف إثر إصابته سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنقاذه، فقد فقدناه، نشعر بالحزن لفقدان الممثل العملاق للسينما التركية، تعازينا لأسرته وجميع محبيه ".

وعبر عدد كبير من ممثلي السينما التركية، عن حزنهم لفقدان الممثل الكبير، ونعاه كثيرون بكلمات مؤثرة تعبر عن مدى هذا الحزن.

وقال الفنان أورهان جينسباي: " "لقد كان فنانا حقيقياً للغاية، كما ترك إرثا فنيا قيّما، رحمه الله، كنا أصدقاء قدامى، مؤخرًا، كان مريضًا. سمعنا أنه ليس على ما يرام".

تابع: "كانت أعماله مختلفة جدا، لقد صنع مشاهد لا يستطيع أحد أن يقدمها مثله، رحمه الله، صورنا معا عدد من الأعمال ولدينا الكثير من الذكريات، أستطيع أن أقول إنني فقدت قيمة كفنان وصديق. لقد كان وسيماً جدا، وكان ممثلا من الطراز العالمي، كان يمكن أن يكون نجما عالميا، وبالفعل كانت لديه بعض المحاولات".

اسمه الحقيقي فخر الدين كوريكليباتير وهو من مواليد 8 سبتمبر 1937، ومعروف باسمه الفني كونيت أركين، وكان الراحل ممثلا ومخرجا ومنتجا وفنانا، ولكنه في الأصل تخر في كلية الطب.

يعتبر أحد أبرز الممثلين الأتراك على مر العصور، بعد أن لعب دور البطولة في حوالي 300 فيلم ومسلسل تلفزيوني، وامتدت حياته المهنية إلى نحو 4 عقود كاملة، تعاون فيها مع عدد كبير من النجوم داخل تركيا وخارجها.

لعب عددا من الأدوار التاريخية طيلة مسيرته الفنية، وكان آخرها مشاركته في مسلسل قيامة عثمان في دور واحد من قيادات ومشايخ قبيلة الكاي، كما لعب عدد كبير من أدوار الأكشن والحركة، وعُرف خارج تركيا بفيلم الخيال العلمي الرجل الذي ينقذ العالم، والمعروف أيضا باسم حرب النجوم التركية المقتبس عن سلسلة حرب النجوم العالمية، ولكن كانت تكلفته بسيطة، كما شارك في فيلم صلاح الدين الأيوبي النسخة التركية.

شارك جونيت أركين في فيلم عربي واحد جمع عدد من النجوم على رأسهم الفنانة صباح عصابة النساء، والذي تم إنتاجه عام 1970، من تأليف سيد المغربي وسيناريو وحوار خلقي سانر ومن إخراج فاروق عجرمة ومنير بطش، وقدم أركين دور مراد الصحفي التركي.

وتدور قصة الفيلم حول صحافيان تركيان يفدان إلى بيروت حتى يعملان على إجراء تحقيق مثير يجذب قراء الجريدة التي يعملان بها، تمر الأيام بهما في العاصمة اللبنانية، دون أن يتوصلا إلى أي شيء مثير، ومن ثم يقرران العودة إلى أنقرة دون أي تحقيقات، لكنهما وبالصدفة قبل مغادرة بيروت، يكتشفان مقر إحدى العصابات، لكن المثير أن هذه العصابة كل أعضائها من النساء، ويعملن على تزوير العملات، فيدخل الصحافيان في رحلة بحث عن زعيمة هذه العصابة.

فيلم عصابة النساء من بطولة صباح ويوسف وهبي وفريد شوقي ومديحة كامل وإسماعيل ياسين وإيهاب نافع.

وظهر اسم جونيت أركين على بوستر فيلم عصابة النساء، متصدراً اسم النجوم الرجال، حيث سبق اسمه اسم إسماعيل ياسين على البوستر.