شكرا لقرائتكم خبر عن "واحد تانى" لـ أحمد حلمى يسجل 207 ألف ليلة أمس تضاف لإيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى إيرادات بلغت 207,632ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء، لتضاف إلى إجمالي ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية لتكون محصلة ما حصده حتى الآن 62 مليونًا و600 ألف جنيه، منذ انطلاق عرضه، أول أيام عيد الفطر الماضى، وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.