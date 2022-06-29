شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يرد على تهنئة شيرين: أحلى مباركة من أختى ومافيش حاجة بتتأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشاعر أيمن بهجت قمر، الرد على تهنئة النجمة شيرين عبد الوهاب له بعد حصوله على البكالوريوس بعد فترة انقطاع طويلة.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"أحلى مباركة من أختي الفنانة شيرين عبد الوهاب وياللا شدي بقى السنة اللي جاية واعملي زيى طول ما احنا عايشين ولينا عمر نقدر نعمل أى حاجة ومافيش حاجة بتتأخر".

كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن بعض التفاصيل حول دراستها، ودخولها مجال التمثيل وذلك من خلال فقرة الأجوبة والاسئلة على ستوري إنستجرام الخاص بها، حيث كشفت شيرين عبد الوهاب سبب عدم انتهائها من الدراسة، وقالت ردا على سؤال عن تحصيلها الدراسي قائلة: للأسف لسه مخلصتش دراسة في أكاديمية الفنون، عشان الدنيا خدتني والشغل خدني، وبهذا المناسبة أوجه التهنئة للشاعر أيمن بهجت قمر الذي انتهى مؤخرا من دراسته الجامعية بعد فترة انقطاع طويلة".

وعلى جانب آخر، انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عودتنى الدنيا"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان تامر عاشور، ومن المقرر طرحها قريبًا عقب وضع اللمسات النهائية عليها.

وأحيت مؤخرًا النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً كبيرًا فى أبو ظبي، مؤخرًا، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالاً خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

ويأتى الحفل بعد النجاح الكبير الذى حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التى حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان، وهو الحفل الذى يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك.