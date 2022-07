شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الكندى نيك نيميروف بشكل مفاجئ عن عمر 32 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عائلة الممثل الكوميدي الكندي نيك نيميروف عن وفاة الممثل الشاب بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 32 عامًا حسبما أعلنت العائلة، حيث ذكرت العائلة خلال بيانها على موقع إنستجرام الخبر ونعته بكلمات قالت فيها : "ببالغ الحزن نعلن الوفاة المفاجئة لأخينا الحبيب نيك نيميروف".

وتابعت العائلة: "كان تفاني نيك في كوميديا الاستاند أب رائعا، وحقق نتائج مذهلة"، .. ثم استكملوا : "لقد نال استحسانا في كندا والولايات المتحدة، وأصبح "كوميديا هزليا" وحقق نجاحا كبيرا مع الجماهير التي كانت مفتونة بإيقاعه الفريد، والأداء المعقد، والتعامل الجديد مع كوميديا لها رسالة".



خبر وفاة الممثل الشاب

جدير بالذكر أن الممثل الراحل كان أيضًا جزءًا من The New Wave of Standup للمغنية CBC Gem، ونشأ نيمروف في مونتريال بالجزء الغربي، وحضر أكاديمية رويال ويست وتخرج من برنامج الإذاعة والتلفزيون في جامعة تورنتو متروبوليتان.

وظهر نيميروف في برنامج التوك شو الذي يقدمه كونان أوبراين، كما ظهر في مهرجان مونتريال من أجل الضحك فقط.