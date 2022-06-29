شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد مهاجما حسن شاكوش: تجرأ وأفسد أغنية لـ عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الشاعر بهاء الدين محمد، هجوما حادا على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد غنائه مهرجان على ألحان أغنية الهضبة عمرو دياب "يا حبيبي لا"، وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" هى وصلت للبجاحة دى هو الإنسان ده بيعتدى ويشوه أى أغنية محترمة وتجرأ يفسد أغنية لعمرو دياب ياحبيبى لا ويغنيها بالفشل ده وبيغير كلامها كمان".

كان قد أعلن الملحن مدين حذف أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، والتى كانت قد حققت ملايين المشاهدات خلال 3 سنوات، حيث يتشابه إلى حد كبير لحن أغنيتى "بنت الجيران"، و"حاجة مستخبية"، حيث غنى حماقى الأخيرة فى عام 2014، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.

وأضاف مدين: "شاكوش تعمد الإساءة لى ولكل صناع الأغنية الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد إبراهيم والفنان محمد حماقى مع العلم أنه اعتذر لى بالفيديو اللى عملوه هو وعمر كمال وتدخل الفنان محمد حماقى للصفح عنه هو اللى خلانى ما اكملش فى إجراءاتى القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم والتمسنا عُذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمُلحن والناشر.. بس المرة دى بعد تعمد اتهامى بالباطل والتدليس أنا هاخد كل الإجراءت القانونية الرسمية ضده ومش هسيب حقى الأدبى والضرر الذى وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسُمعتى الفنية وتشويه صورتى كملحن أعماله تترجم للعالمية ومنهم تركيا للفنانة إيبرو ياشار وترجمة الاغنية بشكل رسمى وبالأوراق الرسمية".