شكرا لقرائتكم خبر عن حذف مهرجان " صاحبى الكويس" لـ حمو بيكا.. مسروق من أغنية رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن مدين، حذف مهرجان " صاحبى الكويس" لحمو بيكا، لسرقة الألحان من أغنية فوق للفنان رامى جمال حيث غنى رامى الأخيرة في عام 2019، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.

وكتب مدين، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" الخطوة الثانية مهرجان صاحبي الكويس كان برضه مسروق من أغنيه فوق للفنان رامي جمال من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد عبد السلام".



مدين

وقد أعلن مدين، أيضا حذف أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، والتى كانت قد حققت ملايين المشاهدات خلال 3 سنوات، حيث يتشابه إلى حد كبير لحن أغنيتى "بنت الجيران"، و"حاجة مستخبية"، حيث غنى حماقى الأخيرة في عام 2014، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.

ونشر مدين عبر حسابه صورة لحذف أغنية "بنت الجيران"، على "يوتيوب"، وعلق قائلا، " الاخطوة الاولى أغنية بنت الجيران اتقفلت ولسه.. شكرا لشركة نجوم ريكوردز و شكرا لشركة أي ميديا"

وأضاف مدين، "شاكوش تعمد الإساءة لى و لكل صناع الاغنية الشاعر محمد عاطف والموزع احمد ابراهيم و الفنان محمد حماقى مع العلم انه اعتذرلي بالفيديو اللي عملوه هو و عمر كمال و تدخل الفنان محمد حماقى للصفح عنه هو اللي خلاني ما اكملش فى اجرائاتى القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم وإلتمسنا عُذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمُلحن والناشر ... بس المرة دي بعد تعمد اتهامى بالباطل والتدليس انا هاخد كل الإجراءت القانونية الرسمية ضده و مش هسيب حقي الأدبى والضرر الذى وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسُمعتى الفنية و تشويه صورتي كملحن اعماله تترجم للعالمية ومنهم تركيا للفنانة ايبرو ياشار و ترجمة الاغنية بشكل رسمي و بالاوراق الرسمية".