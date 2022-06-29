شكرا لقرائتكم خبر عن 397 نجمًا عالميًا جديدًا ينضمون للمنظمة الفخرية AMPAS التابعة للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوائز الأوسكار عن قائمة جديدة تضم حوالى 397 من محترفي هوليود والمجتمع السينمائي الدولي الذين تمت دعوتهم للانضمام إلى منظمة AMPAS " أكاديمية فنون وعلوم الصورالمتحركة الفخرية" لعام 2022، وذلك ليشاركوا في التصويت على الأفلام المشاركة، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " ew ".



الأعضاء الجدد

وانضمت الممثلة العالمية كاترينا بالف، والممثلة العالمية أريانا ديبوز، والمغنية العالمية بيلى أيليش إلى كل من تروي كوتسور، وآنيا تايلور جوي، وجيسي باكلي، وجيمي دورنان، وشيريل لي رالف، ورينالدو ماركوس جرين، وفينياس أوكونيل، ريوسوكي هاماجوتشي، وأخرين.

وفقًا لبيان صحفي للأكاديمية، تتكون قائمة العام الجارى 2022، من %44 من النساء، و %37 ينتمون إلى مجتمعات عرقية مختلفة، و حوالى %50 من أكثر من 53 دولة وأقليم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمالية إضافة 71 عضوا جديدا محتملا من المرشحين لجوائز الأوسكار، بما في ذلك 15 فائز بالجائزة.

وكان قد استعان موسم جدة في السعودية بالمخرج البريطاني هاميش هاميلتون مخرج حفل الأوسكار لعام 2014، و2015، وأيضًا مخرج حفلات سوبر باول الشهيرة، وذلك لتصميم تجربة fame factory، وهي التجربة التي تتيح لجمهور موسم جدة، اختبار الشهرة، تماما مثل مشاهير السينما في العالم ليمر الجمهور بمراحل كاستنج الأعمال السينمائية ثم تصوير الأفلام إلى الوصول لمرحلة الشهرة والتواجد في الإعلام والقنوات التلفزيونية ومواجهة الكاميرا وغيرها من المراحل.

في سياق متصل شهدت منقطة سيتي ووك التي تضم تجربة fame factory، عرض عدد من المسرحيات منها "سوبر ماركت" من بطولة الفنان حسن البلام والتي تدور قصتها حول قيام مجموعة من الأشخاص بدخول سوبر ماركت ومن ثم توالت هناك الأحداث المشوقة بطابع كوميدي.