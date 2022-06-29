شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت المسرح " يستقبل جمهوره بالمجان احتفالاً بـ 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إنه و بناءً على قرار الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تقدم جميع عروض البيت الفني للمسرح بالمجان غدا الخميس الموافق 30 يونيو و ذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

فرقة المسرح القومي تقدم عرض " الحفيد " من إخراج يوسف المنصور في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة ، وتقدم فرقة المسرح الكوميدي عرض " حلم جميل " من إخراج إسلام إمام على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء، أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرض " ليلة القتلة " من اخراج صبحي يوسف في تمام السابعة و النصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة ، كما تقدم أيضا عرض "الحب في زمن الكوليرا" من إخراج السعيد منسي في تمام التاسعة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض " كاندي كراش" من إخراج محمد متولي في تمام الخامسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.