إلغاء حفل ريهام عبد الحكيم بالأوبرا بسبب مرض والدتها

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة ريهام عبد الحكيم من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن إلغاء حفلها المقرر إقامته يوم 3 يوليو المقبل بسبب مرض والدتها.وكتبت الصفحة الرسمية :"اعتذرت الفنانة ريهام عبد الحكيم عن إحياء حفلها المقرر إقامته يوم ٣ يوليو بالمسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية وذلك لمرض والدتها الشديد …. نسألكم الدعاء لها بالشفاء".

بوست ريهام عبد الحكيم

يذكر أن المطربة ريهام عبدالحكيم أحيت حفلا غنائيا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقدمت عددا من أغانيها، منها عاشق سارح في الملكوت وبالورقة والقلم وفيها حاجة حلوة، كما قدمت أغاني لمطربي الزمن الجميل منها يا حبيبتي يا مصر ومالي وأنا مالي وأما براوة وعيني يا عيني على العاشقين.

وقالت ريهام عبد الحكيم إنها سعيدة بالغناء لأول مرة في السويس، ووجهت التحية لكل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا والقائمين على المهرجان.

وكان قد تألق نجوم الأوبرا في حفل ختام مهرجان السويس للموسيقى والغناء في دورته الأولى والذى يقام داخل متحف السويس القومى، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، ومنهم المطرب أشرف وليد، الذي قدم أغاني (عاش ويا حلو صبح يا حلو طل)، وقدمت المطربة حسناء أغنية انت عمري، كما غنت المطربة رحاب مطاوع أغنية زي العسل وحلوة بلادي، وقدم المطرب وليد حيدر اغنية أحلى بلد بلدي .