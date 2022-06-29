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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل ريهام عبد الحكيم بالأوبرا بسبب مرض والدتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة ريهام عبد الحكيم من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن إلغاء حفلها المقرر إقامته يوم 3 يوليو المقبل بسبب مرض والدتها.وكتبت الصفحة الرسمية :"اعتذرت الفنانة ريهام عبد الحكيم عن إحياء حفلها المقرر إقامته يوم ٣ يوليو بالمسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية وذلك لمرض والدتها الشديد …. نسألكم الدعاء لها بالشفاء".
بوست ريهام عبد الحكيم
وقالت ريهام عبد الحكيم إنها سعيدة بالغناء لأول مرة في السويس، ووجهت التحية لكل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا والقائمين على المهرجان.
وكان قد تألق نجوم الأوبرا في حفل ختام مهرجان السويس للموسيقى والغناء في دورته الأولى والذى يقام داخل متحف السويس القومى، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، ومنهم المطرب أشرف وليد، الذي قدم أغاني (عاش ويا حلو صبح يا حلو طل)، وقدمت المطربة حسناء أغنية انت عمري، كما غنت المطربة رحاب مطاوع أغنية زي العسل وحلوة بلادي، وقدم المطرب وليد حيدر اغنية أحلى بلد بلدي .