شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيى الذكرى الخامسة لرحيل والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحيا الفنان سعد الصغير ذكرى وفاة والدته الخامسة، من خلال فيديو مؤثر يجمع فيه عددًا من صور والدته الراحلة نشره على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ”. وعلق عليها "انهارده الذكرى الخامسة على فراقك يا أمي 5 سنين وانتي مش معايا تعبان قوي في فراقك يا أمي كنتي كل حاجة ليا سندي وضهري والسبب اللي ربنا بيبعتلي رزقي من دعاكي ورضاكي عني، ربنا يرحمك يارب يا أمة ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته الرجاء الدعاء لأمي بالرحمة والمغفرة".



والدة سعد الصغير رحمه الله عليها والدة سعد الصغير رحمه الله عليها



بوست سعد الصغير بوست سعد الصغير

كان سعد الصغير أعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسرحية "كازانوفا" التى تم عرضها فى السعودية مؤخرًا وهى من بطولة الفنان حسن الرداد وعمرو يوسف، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودى أعحب بشخصيته ضمن أحداث المسرحية والتى تعرض لها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تجسيده سيدة، وشبهه الكثيرون بالراحل محمد عوض فى بعض أفلامه.

وعن الانتقادات على شخصيته فى المسرحية قال سعد الصغير فى تصريحات لـ"الخليج 365": لقيت الدنيا اتقلبت على تجسيدى شخصية امرأة خلال أحداث المسرحية، وتلقيت نقدًا كبيرًا من جانب رواد السوشيال ميديا وهذا أعتبره نجاحًا خاصة أنني لن أكون أول شخص يجسد شخصية سيدة فى عمل فنى.