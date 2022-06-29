كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 03:50 مساءً - وجه أحد المتابعين للفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على إنستجرام سؤالا حول رأيها في أزمة اختفاء الفنانة ” آمال ماهر ” وما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطافها وتعرضها للأذى وتدهور وضعها الصحي .
وعلى الجانب الآخر كانت قد نفت أسرتها ذلك وأكدت على أنها بخير وسط مطالبات من الجمهور بخروج آمال ماهر في بث مباشر لطمأنة محبيها والمتابعين عليها وهو ما لم يحدث حتى الآن .
وعلقت شيرين من خلال خاصية الاستوري على ذلك قائلة : ” يا جماعة الموضوع ده حساس، ده موضوع خاص أنا مقدرش أتدخل في شيء خاص، بالذات إني شخصيا اتأذيت في حياتي الشخصية واتقال عني كلام غلط كتير .. فأنا مقدرش أتدخل في موضوع خاص ” .
وتابعت : ” بس آمال ماهر لو طلبت عيني أديهالها، إحنا إيه عرفنا أن في مشاكل؟ كل ده كلام بيتقال من غير إثبات، خصوصا أن أهلها قالوا إن مفيش مشاكل وإن آمال زي الفل ويا رب تبقى زي الفل .. والنقابة كمان أكدت كلام أهلها إن مفيش مشاكل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” رأيك من قضية آمال ماهر إيه ” .. هكذا علقت شيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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