شكرا لقرائتكم خبر عن هل كشفت نسرين طافش عن مواصفات فتى أحلامها؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 29 يونيو 2022

تصدرت الفنانة نسرين طافش، الترند خلال الساعات الماضية بعد تداول الأنباء عن كشفها لمواصفات فتى أحلامها وماذا تتمنى في زوجها المستقبلي.



وقالت نسرين طافش في التصريحات المتداولة حول مواصفات فتى أحلامها، أنها تريده أن يكون حنوناً وعطوفاً ومهتماً بالمنزل ومحباً للأطفال وأن يكون رجلا بحق.

أضافت نسرين طافش في تصريحاتها المتداولة من صورة باستوري حسابها على إنستغرام: "يكون صادق وواضح وواثق من نفسه وحنون وقلبه طيب، يحب الحياة والعائلة والأطفال ويحترمني ويقدرني ويخاف الله في".

وكان جواب نسرين طافش ردا على معجب طلب منها الإفصاح عن هذه المواصفات التي تتمنى أن تتواجد في شريك عمرها، مع الأخذ في الاعتبار مواهب المعجب نفسه والذي عرض عليها الزواج.

الإجابة هي نعم ولا، فنسرين طافش بالفعل قامت بنشر هذه الاستوري عبر حسابها على إنستغرام، ولكنها أبداً لم تفصح عن هذه المواصفات مؤخراً.

الاستوري التي أعلنت فيها نسرين طافش عن مواصفات فتى أحلامها كانت بتاريخ مساء يوم 19 يونيو عام 2021 أي قبل عام تقريباً من الآن.

وبسبب تداول بعض المواقع والمنصات لهذه الصورة من جديد، والترويج لأن النجمة الفلسطينية السورية الشهيرة أفصحت عن مواصفات فتى أحلامها، ظن البعض أن نسرين طافش تحدثت عن زوجها المستقبلي منذ فترة قريبة، وهذا أمر غير صحيح، حيث تتجنب نسرين التحدث عن حياتها العاطفية منذ فترة.

كانت الفنانة نسرين طافش قد أعلنت خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في شهر أكتوبر من عام 2020، أنها تعيش قصة حب.

ورفضت نسرين طافش الإفصاح وقتها عن تفاصيل هذه القصة التي تعيشها، ولكنها أشارت إلى أنها ستعلن عن التفاصيل في الوقت الذي تراه مناسباً في حال تم الموضوع.

وبسؤالها عن هذا الأمر في برنامج The Insider بالعربي أوضحت للإعلامي إيلي نخلة: "باركت لجومانا مراد على إنجابها توأم، سمعت إن أول واحد بيبارك لحدا بيكون له نصيب وإن شاء الله بجيب توأم، وإيه في قصة حب بس ما راح أعلن حاليا لازم شوية تشويق رح إحكي بالوقت المناسب".

ولكن بعد عدة أشهر، فتحت نسرين طافش الباب لأسئلة الجمهور، والتي كان من ضمنها السؤال الذي تداوله البعض على أنه كشفٌ حديث عن مواصفات فتى أحلامها، وأجابت على سؤال أنتي مرتبطة؟

وقالت نسرين طافش متجاهلة الحديث عن ارتباطها العاطفي: "من أولها الأسئلة دي.. مرتبطة بأهلي ورفقاتي وبالحياة وبشغلي وجمهوري والناس اللي بتحبني".

تعيش نسرين طافش حاليا أجواء مفعمة بالسلام النفسي، حيث بدأت عطلتها الصيفية مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الماضي، الذي شاركت في موسمه الدرامي بمسلسل جوقة عزيزة وحققت من خلاله نجاحا كبيراً.

وزارت نسرين طافش عدد من الأماكن السياحية في بعض دول العالم، منها الأقصر وأسوان ودبي وعدد من المدن الساحلية حيث تحب قضاء معظم أوقات الصيف على الشواطئ المختلفة.

نسرين طافش أيضاً حريصة على الاستمتاع بوقتها من خلال تمارين اليوجا لتعزيز السلام النفسي والحفاظ على رشاقتها إلى جانب التمارين الرياضية المتنوعة التي تمارسها بانتظام في كل فصول العام دون انقطاع.

يذكر أن آخر ما عرض لنسرين طافش كان مسلسل جوقة عزيزة في رمضان 2022، وهو من بطولة سلوم حداد، وأيمن رضا، وهبة نور، ووسام حنا، ونورا رحال، ووفاء موصلي، ويزن خليل، وروبين عيسى، وكرم الشعراني، وزينة بارافي، ويزن السيد، وسالي بسمة، وتسنيم باشا، وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق، وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث يتناول شخصية راقصة تدعى عزيزة تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.