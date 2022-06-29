شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حار لرابح صقر من مضيفة طيران يشعل السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 29 يونيو 2022

حظي الفنان رابح صقر، باستقبال حار جداً من مضيفة طيران استقبلته على متن الطائرة التي استقلها متوجهاً بها إلى جدة، للمشاركة في فعاليات موسم جدة.



والتقطت عدسات كاميرا شاشة روتانا لايف، مقطع فيديو مصور أثناء وصول رابح صقر أرض المطار، لتصوير كواليس السفر إلى جدة.

وظهرت مضيفة الطيران المسؤولة عن الرحلة، في استقبال رابح صقر، حيث لفتت الأنظار بترحيبها الحار للفنان السعودي وهي تقول له: "مرحبا يا الله ما حدا قال لي إنه أنت مرحبا، ما حدا خبرني إنه أنت يا الله شو أخبارك".

ويبدو أن هذه المضيفة شاركت في واحدة أو أكثر من الرحلات السابقة لرابح صقر، حيث إنها أكدت أنها لم تره منذ مدة طويلة مشيرة إلى حرصها على متابعة أخباره عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشعل حماس المضيفة في استقبال رابح صقر، منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداوله عدد كبير من الصفحات والنشطاء عبر السوشيال ميديا، وحظي بتفاعل الجمهور.

تفاعل قطاع عريض من جمهور رابح صقر على فيديو استقبال المضيفة له، حيث عبروا عن سعادتهم برؤية الفنان في كواليس سفره ومشاهدته على متن الطائرة الخاصة به.

وقال البعض في تعليقاتهم إن المضيفة محظوظة لمصاحبتها لرابح صقر على متن هذه الرحلة، ومازحوا الفنان في تعليقاتهم وخاصة معجباته اللاتي تمنين أن يكنّ مكانها لقضاء هذا الوقت معه، وقال البعض "لا صيدها المضيفة تراني حسدتها أنا بعد"، "يا أحلى من ينور جدة المضيفة تمثلني حرفيا"، "حظها المضيفة حظها بس الكل حاسدها".

وأكد عدد كبير من جمهور الفنان رابح صقر انتظارهم لإحيائه حفله بجدة، مشيرين إلى رغبتهم في الحصول على تذاكر للتمكن من حضور الحفل المنتظر "الله يوفقك يا أبو صقر بحفلتك ويا حظ جدة وجمهورك فيك طلتك لوحدها سعادة عاد كيف وهم يشاركونك أغانيك.. وعقبالنا يا رب".

ويحيي الفنان رابح صقر ضمن فعاليات موسم جدة، عدد من الحفلات تبدأ في 30 يونيو الجاري والتي بيعت تذاكرها بالكامل، وتستمر حتى يوم 29 يوليو القادم في جدة سوبر دوم، مقابل ملعب الجوهرة جدة.

وأكد الفنان رابح صقر أنه متحمس للمشاركة في فعاليات موسم جدة، مشيرا إلى أنه غنى في 3 مناطق فقط في المملكة العربية السعودية ويسعى إلى توسيع رقعة مشاراكاته الفنية بالتعميم للغناء في الكثير من المناطق الأخرى.

وكان رابح صقر قد شوق جمهوره لحفله بتغريدة قال فيها: "يسعد أوقاتكم، حبايبي اختاروا.. الأغاني اللي تحبونها.. في حفلة جدة".

وتفاعل الجمهور مع تغريدة رابح صقر، حيث أكد كثيرون أنهم في انتظار الحفل القادم، غير أن البعض اشتكى ارتفاع ثمن التذاكر وعدم تمكنهم من الحصول عليها.

من ناحية أخرى اشتكى آخرون من نفاد التذاكر تماما من الشباك، حيث لم يستطيعوا الحصول على تذاكر بسبب بيعها بالكامل.

يذكر أنه كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كان الفنان رابح صقر قد شاركه مع الجمهور من لقطات سابقة لحفلاته، وذلك أثناء وعكة صحية ألمت به.

وظن البعض أن هذا الفيديو في ذلك التوقيت، يشير إلى اعتزال رابح صقر للغناء، وتداول البعض هذه الشائعة غير الصحيحة.

ولكن رابح صقر عاد وأكد عدم تفكيره في الأمر حيث يشارك حاليا في فعاليات موسم جدة بعدد من الحفلات التي ينتظرها جمهوره.