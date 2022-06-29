شمس الاسطورة وزوجها يكشفان تفاصيل طلاقهما

محمد الفلاح - الأربعاء 29 يونيو 2022

كشفت الفنانة ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، شمس الأسطورة، حقيقة طلاقها رسمياً من زوجها تركي القرني للمرة الثانية، وذلك بعد أشهر من كشفها عن طلبها الطلاق منه.



وردت شمس الأسطورة من خلال ستوري لها عبر حسابها الشخصي على سناب شات على الاتهامات التي وجهت لها ولزوجها بافتعال الحديث عن الطلاق والخلافات بينهما من أجل تريند السوشيال ميديا.

ونشرت شمس الأسطورة مقطع من فيديو تحدث فيه زوجها السابق، تركي القرني حول انفصالهما، مؤكداً أنه لم يكن راغباً في ذلك ولكنها كانت رغبة شمس.

وقال تركي القرني، زوج شمس الأسطورة السابق، إنه ما زال يشعر بالحب نحوها وينتظر العودة من جديد وإذا لم يحدث ذلك سيعيش بدون الزواج مرة أخرى.

وطالب الجمهور بالتوقف عن توجيه الاتهامات لهما، قائلاً: "خليني اختصر لكم حاجة، علشان ترتاحوا،أنا أعترف لكم بحبي لشمس، ما هلاقي زوجة مرة ثانية زي شمس وإذا ما رجعنا انا وشمس مرة ثانية أنا ما هتزوج ثاني وهعيش حياتي عازب، ريحوني واستريحوا".

ومن جهتها علقت شمس الأسطورة على الأمر، مؤكدة أن ما قاله زوجها تركي القرني يؤكد ما أعلنت عنه من قبل في شهر أبريل الماضي بعد أن فاجأت الفنانة السعودية جمهورها بتجدد الخلافات بينها وبين وزوجها تركي القرني من جديد ووصل إلى حد الطلاق للمرة الثانية.

وعلقت على الفيديو مؤكدة وقوع الطلاق رسمياً بينها وبين تركي القرني: "وصلني هذا الفيديو من حساب تركي علشان ترتاحوا زي ما قال وتعرفوا أن تركي مو هو اللي كان يبغى الطلاق وللعلم أنا خلاص استلمت صكي يعني مو فيلم زي ما بعضكم يقول".

إعلان شمس الأسطورة عن تجدد الخلافات بينها وبين زوجها جاء بعد 3 أشهر فقط من عودتهما، وذلك بعد أن سألتها إحدى متابعيها بشكل مباشر عن علاقتها بزوجها الحالي تركي القرني لتؤكد الفنانة السعودية أنها طلبت منه الطلاق والانفصال، مضيفة أنها لا تعلم ما الذي جعل الأمور بينهما تصل إلى هذا الحد.

وبهذا تكون هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها الطلاق رسمياً بين الثنائي شمس وتركي إذ انفصلا عن بعضهما لفترة قبل أن يستجيب تركي القرني، لمطالب شمس بالعودة إليه، وأبدى رغبته في تصحيح مسار علاقتهما والعودة إلى بعضهما البعض، بعد فترة وجيزة من وقوع الطلاق.

وفاجأ الإعلامي طليقته بالتقدم لها من جديد وطلب يدها، بعدما انتظرها أمام باب منزلها حاملا في يده خاتم الزواج.