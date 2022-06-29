شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تبرئ حسام حبيب من هذه الاتهامات! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 29 يونيو 2022

برأت الفنانة المصريه شيرين عبد الوهاب، زوجها السابق الفنان المصرى حسام حبيب، من عدد من الاتهامات التي أُشيعت عنه خلال علاقته بها، وأثناء فترة زواجهما.



واستغلت شيرين عبد الوهاب، استوري حسابها على إنستغرام، لتجيب عن أسئلة الجمهور حول كواليس علاقتها بحسام حبيب وفاجأت الجمهور بإجابات غير متوقعة.

نفت شيرين عبد الوهاب أن يكون حسام حبيب قد سرق أموالها، أو استغلها استغلالا ماديا مثلما يشيع البعض، بل إنها وبحسب تصريحاتها لم تتمكن من ادخار أموالها إلا بعد زواجها منه.

وقالت شيرين مجيبة عن السؤال: "بصراحة حق الله، حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تماما، أنا ماعرفتش أحوش فلوس لي غير لما اتجوزت حسام، عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما، هو كان بيحافظ لي على مالي، ودي الصراحة، عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام ربنا، ودي الحقيقة".

وكان الجمهور قد اعتقد أن حسام حبيب استغل شيرين عبد الوهاب ماديا، خاصة بعد التسجيل الصوتي المسرب لوالده والذي كان يدعي فيه أن ابنه ذكي بما فيه الكفاية ليستفيد من علاقته بشيرين ماديا ويؤمن مستقبله قبل أن يتركها للارتباط بفتاة أصغر تنجب له طفلاً صغيراً، ولكن شيرين برأت ساحته من هذا الاتهام.

استاءت شيرين عبد الوهاب من هذا السؤال، لافتة إلى أنه لم يحدث أبدا بعكس ما كان قد أشيع خلال الفترة الماضية بعد حبس حسام حبيب بسبب اتهامه بتعديه على شيرين وبناتها في منزلها.

وقالت شيرين ردا على هذا السؤال: "طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كده؟ وبرضه دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أبلغت الشرطة عن حسام حبيب، ووصلت الشرطة وقبضت على الفنان في منزلها كما تحفظت على سلاحه الناري منتهي الترخيص، وأخذت عليه تعهداً بعدم التعرض لها ولا لبناتها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد طالبت أمام قوات الأمن بضرورة تحرير محضر تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، حيث أدلت بذلك في البلاغ الذي تم تحريره في شرطة النجدة بالجيزة.

أوضحت شيرين عبد الوهاب أن تعليقها السابق على رغبة فتاة بالانتحار، وأنها تريد أن تنتحر هي الأخرى كان مجرد مزاح ليس إلا.

وكتبت شيرين عبد الوهاب: "أنا اتسألت سؤال قبل كده على الانتحار من بنوتة، وأنا جاوبت عليها بهزار عشان ماتفهمش أنها لوحدها بتمر بالظروف دي وكلنا معرضين لده، لكن أنا عايزة أتطمن عليها وأقول لها إن الأفكار دي من وساوس الشيطان، وإن شاء الله تكون كويسة وطمنيني عليكي وربنا يحميكي".

وكانت إحدى متابعات شيرين قد قالت لها: "نفسيتي وحشة أنا حاسة إني عاوزة أموت نفسي"، لترد شيرين مؤكدة رغبتها في إنهاء حياتها: "أنا كمان شوفي حاجة لطيفة نموت بها احنا الاتنين".

وكشفت شيرين عبد الوهاب أنها لم تنه دراستها في أكاديمية الفنون، مهنئة الشاعر أيمن بهجت قمر على إنهاء دراسته مؤخرا بعد تخطيه الأربعين.

وقالت شيرين رداً على هذا السؤال: "للأسف لسه ما خلصتش دراسة في أكاديمية الفنون علشان الدنيا خدتني والشغل خدني بس في أمثال كثيرة في الدنيا خلصوا دراستهم لما كبروا وبالمناسبة ببارك لصديقي الشاعر والسيناريست الكبير أوي أيمن بهجت قمر على إنه لسه مخلص دراسته ألف مبروك يا أيمن يا مجتهد".

وأكدت شيرين أنها دخلت مجال الفن عندما كانت بعمر الست سنوات فقط، حيث بدأت الغناء وهي لا تزال طفلة صغيرة وهذا هو سبب انشغالها عن التحصيل الدراسي.