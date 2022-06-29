شيرين عبد الوهاب تكشف هذه الحقائق عن حسام حبيب

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:55 مساءً - تحرص الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” على التواصل مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال الرد على اسئلتهم التي تتلقاها عن طريق خاصية الاستوري في (Ask Sherine) .

ومن بين الاسئلة التي تلقتها شيرين عبد الوهاب جاء سؤالا حول حقيقة ما تردد من قبل عن استيلاء زوجها السابق الفنان ” حسام حبيب ” على أموالها والسيطرة عليها وتصرفه فيها كيفما شاء .

ونفت شيرين في ردها هذا الأمر وأكدت على عدم استفادة حسام حبيب منها ماديا فقالت : ” بصراحة حق الله إن حسام عمره ما اخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا ” .

وتابعت : ” بل بالعكس تماما أنا معرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان عكس اللي بيتقال تماما، هو كان بيحافظ ليا على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة ” .

كما كشفت شيرين حقيقة رفع حسام حبيب السلاح عليها وتهديدها به على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما منذ فترة أثناء تواجده بمنزلها وقامت على إثره باستدعاء الشرطة .

وعلقت الفنانة المصرية على ذلك قائلة : ” طبعا لأ إيه ده، إزاي يتقال كده؟ .. وبردو دي شهادة هتسأل فيها قدام ربنا ” .