كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:55 مساءً - أعلن الفنان ” محمد رمضان ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن تعاونه مع المخرج ” محمد سامي ” في مسلسله الرمضاني القادم ويعد ذلك هو التعاون الثالث بينهما .
وتضمن المنشور صورة لمحمد رمضان تجمعه بمحمد سامي خلال تواجدهما بأحد الجراجات .. وكشف رمضان في تعليقه عليها عن إسم مسلسله في رمضان 2023 وهو ” العمدة ” .
فكتب قائلا : ” عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة تأليف وإخراج محمد سامي .. ثقة في الله نجاح ” .
كانت هذه تفاصيل خبر من جديد .. محمد رمضان يعلن تعاونه مع ” محمد سامي ” في رمضان 2023 ويكشف عن إسم مسلسله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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