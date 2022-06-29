من جديد .. محمد رمضان يعلن تعاونه مع ” محمد سامي ” في رمضان 2023 ويكشف عن إسم مسلسله

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:55 مساءً - أعلن الفنان ” محمد رمضان ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن تعاونه مع المخرج ” محمد سامي ” في مسلسله الرمضاني القادم ويعد ذلك هو التعاون الثالث بينهما .

وتضمن المنشور صورة لمحمد رمضان تجمعه بمحمد سامي خلال تواجدهما بأحد الجراجات .. وكشف رمضان في تعليقه عليها عن إسم مسلسله في رمضان 2023 وهو ” العمدة ” .

فكتب قائلا : ” عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة تأليف وإخراج محمد سامي .. ثقة في الله نجاح ” .