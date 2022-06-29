كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:55 مساءً - شن الشاعر الغنائي ” بهاء الدين محمد ” هجوما لاذعا على مطرب المهرجانات ” حسن شاكوش ” متهما إياه بسرقة لحن أغنية (يا حبيبي لا) للفنان ” عمرو دياب ” واستخدامه بمهرجان (قلبي اللي كان مبسوط) .
ونشر بهاء الدين محمد عبر حسابه على فيس بوك مقطع لمهرجان قلبى اللى كان مبسوط لحسن شاكوش وأرفقه بتعليق أشار من خلاله إلى أن الأخير قام بالتعدي على أغنية عمرو دياب وتشويهها على حد وصفه .
فكتب الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد قائلا : ” هي وصلت للبجاحة دي .. هو الإنسان ده بيعتدى ويشوه أى أغنية محترمة .. وتجرأ يفسد أغنية لعمرو دياب، يا حبيبي لا ويغنيها بالفشل ده وبيغير كلامها كمان ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بهاء الدين محمد يهاجم هذا الفنان : ” هى وصلت للبجاحة دي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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