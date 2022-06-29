منة شلبي : ” قلة معرفوش يربوا ولادهم ودي كانت النتيجة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:58 مساءً - نشرت الفنانة ” منة شلبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على انتشار حوادث العنف مؤخرا والتي كانت المرأة ضحية لها .

وأشادت منة شلبي في تغريدتها بنساء مصر والأدوار التي تتحملها فكتبت قائلة : ” ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري ” .

وتابعت : ” الست هي اللي تشيل وتربي وتتحمل وتضحي وتحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب أوي أي حد يقدر يعملها ” .

وأضافت : ” يمكن قلة معرفوش يربوا ولادهم ودي كانت النتيجة ذكورية وجرايم وتفكير من أماكن غلط .. ربنا يرحمنا جميعا ويحمي عقولنا من الجنون ده ” .