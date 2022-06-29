كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:58 مساءً - نشرت الفنانة ” منة شلبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على انتشار حوادث العنف مؤخرا والتي كانت المرأة ضحية لها .
وأشادت منة شلبي في تغريدتها بنساء مصر والأدوار التي تتحملها فكتبت قائلة : ” ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري ” .
وتابعت : ” الست هي اللي تشيل وتربي وتتحمل وتضحي وتحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب أوي أي حد يقدر يعملها ” .
وأضافت : ” يمكن قلة معرفوش يربوا ولادهم ودي كانت النتيجة ذكورية وجرايم وتفكير من أماكن غلط .. ربنا يرحمنا جميعا ويحمي عقولنا من الجنون ده ” .
كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي : ” قلة معرفوش يربوا ولادهم ودي كانت النتيجة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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