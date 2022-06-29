شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تكشف سبب عدم حصولها على مؤهل دراسى.. وحقيقة عملية التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن بعض التفاصيل حول دراستها، ودخولها مجال التمثيل وذلك من خلال فقرة الأجوبة والاسئلة علي ستوري إنستجرام الخاص بها، حيث كشفت شيرين عبد الوهاب سبب عدم انتهائها من الدراسة، وقالت ردا على سؤال عن تحصيلها الدراسي قائلة: للأسف لسه مخلصتش دراسة في أكاديمية الفنون، عشان الدنيا خدتني والشغل خدني، وبهذا المناسبة أوجه التهنئة للشاعر أيمن بهجت قمر الذي انتهى مؤخرا من دراسته الجامعية بعد فترة انقطاع طويلة".

وعن دخولها مجال الفن وهل ندمت علي ذلك قالت شيرين " بصراحة ساعات بس الندم ملوش علاقة بالفن بس ليه علاقة بالمشاكل اللي بيتجي بسبب الشهرة كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات"، وعن إجراء عملية تجميل في انفها قالت شيرين انها لم تجري أي عمليات تجميل في انفها علي الاطلاق.