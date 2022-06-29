شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تكشف سبب عدم حصولها على مؤهل دراسى.. وحقيقة عملية التجميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن بعض التفاصيل حول دراستها، ودخولها مجال التمثيل وذلك من خلال فقرة الأجوبة والاسئلة علي ستوري إنستجرام الخاص بها، حيث كشفت شيرين عبد الوهاب سبب عدم انتهائها من الدراسة، وقالت ردا على سؤال عن تحصيلها الدراسي قائلة: للأسف لسه مخلصتش دراسة في أكاديمية الفنون، عشان الدنيا خدتني والشغل خدني، وبهذا المناسبة أوجه التهنئة للشاعر أيمن بهجت قمر الذي انتهى مؤخرا من دراسته الجامعية بعد فترة انقطاع طويلة".
وعن دخولها مجال الفن وهل ندمت علي ذلك قالت شيرين " بصراحة ساعات بس الندم ملوش علاقة بالفن بس ليه علاقة بالمشاكل اللي بيتجي بسبب الشهرة كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات"، وعن إجراء عملية تجميل في انفها قالت شيرين انها لم تجري أي عمليات تجميل في انفها علي الاطلاق.
وكان قد كشف الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، عن تعاون جديد يجمعه مع النجمة شيرين عبد الوهاب والموزع الموسيقة طارق مدكور، حيث نشر صور مع شيرين وفريق العمل من خلال حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها "إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغانى مع شيرين".
وعلى جانب آخر، انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عودتنى الدنيا"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان تامر عاشور، ومن المقرر طرحها قريبًا عقب وضع اللمسات النهائية عليها.
وأحيت مؤخرًا النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً كبيرًا فى أبو ظبي، مؤخرًا، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالاً خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.
ويأتى الحفل بعد النجاح الكبير الذى حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التى حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان، وهو الحفل الذى يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها من جديد فى إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة فى المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.