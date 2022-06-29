شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع موسم الحج.. شاهد الراحلة دلال عبد العزيز بملابس الإحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، مناسك الحج أكثر من مرة قبل وفاتها، وبالتزامن مع موسم الحج شاهد الراحلة دلال عبد العزيز بملابس الاحرام، ونشرت إيمى صورة الوالدتها الراحلة بملابس الإحرام عبر حسابها على إنستجرام.



الراحلة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز بملابس الإحرام

وتظهر مؤخرا الفنانة دلال عبد العزيز ، من خلال فيلم "تسليم أهالى" بطولة ابنتها النجمة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد، رغم وفاتها منذ ما يقرب من عام كامل، حيث انتهت الراحلة من تصوير أحداث دورها بفيلم "تسليم أهالى" قبل إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية حتى وفاتها في شهر أغسطس الماضى.

وتجسد الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى"، دور موظفة فى مصلحة الشهر العقارى، وتقع فى قصة حب مع الفنان بيومى فؤاد فى إطاري كوميدى، داخل أحداث الفيلم الذى من المتوقع أن يحقق إيرادات عالية.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ممدوح ولوسي من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.