شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى: ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة منة شلبى، عن حزنها الشديد من الجرائم التى حدثت بحق السيدات خلال الفترة الماضية.

وكتبت منة شلبى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصرى الست هي اللي تشيل و تربي و تتحمل و تضحي و تحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب اوي اي حد يقدر يعملها يمكن قله معرفوش يربوا ولادهم و دي كانت النتيجة ذكورية و جرائم و تفكير من اماكن غلط ربنا يرحمنا جميعا و يحمي عقولنا من الجنون ده".



منة شلبى

وشاركت الفنانة منة شلبى خلال ماراثون دراما رمضان الماضى، من خلال بطولتها لمسلسل "بطلوع الروح" الذى حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على شاشة التليفزيون، حيث تعرض إلى قصة أسرة اضطرت للعيش في قلب داعش بسبب زوجها الذى آمن بأفكارهم، وخطف أبناءها لتذهب وتعيش معه، وسط صراع كبير في الأحداث، ومحاولات من جانبها مستمرة للهروب.

وكانت الفنانة منة شلبي قد تصدرت التريندات مؤخراً، وذلك على خلفية دخولها فى نقاش مع أحد متابعيها على موقع تويتر، حيث طالبت منة شلبي بتغيير اسمه على موقع التدوينات القصيرة بسبب تشابهه مع اسمها، وهو الأمر الذى جعل اسم منة شلبي يتصدر التريند للمرة الثانية فى أقل من أسبوع بداية من مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوى ومنة شلبي، فبعد الإعلان عن إعادة عرض العمل حاز المسلسل على متابعة كبيرة، وإعجاب مشاهديه بأداء منة شلبي.

فى حين جاءت المرة الثانية مع مطالبتها من أحد متابعيها تغيير اسمه على تويتر، وذلك على خلفية كتابته اسمه مثل اسمها، وقالت منة شلبي فى تغريدة: "مساء الخير أنا عندى مشكلة مع النوع ده من التويتات ما عنديش مشكلة إنك تكتب اسمك كأنك أنا، وأنت مش أنا !! بس عندى مشكلة كبيرة مع النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك أحسن بليز"، ثم كتبت منة شلبي تغريدة أخرى "أنا كمان آسفة جدا إنى مش قابلة الأسف بليز غير اسمك".