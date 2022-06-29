تامر حسني يتصدّر ببرومو جديد لفيلم “بحبك”.. وسؤال عن حُب العمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعدادًا لعرض فيلم “بحبك” في السينمات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، كشف النجم المصري تامر حسني عن الإعلان الرسمي الثاني للفيلم عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء الإعلان الثاني للفيلم مليئاً بالأحداث المشوقة، وتبين من خلاله دخول تامر حسني، بطل العمل في قصة حب تجمعه بفتاتين الأولى “ياسمين” (هدى المفتي)، والثانية “حبيبة” (هنا الزاهد)، إلى جانب وجود مواقف كوميدية جمعت تامر بالفنان حمدي الميرغني في أكثر من مشهد.

كما قدم تامر من خلال إعلان الفيلم، أغنيتين الأولى حملت طابعاً مبهجاً وجاءت كلماتها كالتالي: “ولأن الحالة الأجمل سأنتظر رغم اني مش قادر أصبر وبحتضر”، أما الأغنية الثانية فجاءت في سياق رومانسي وتعبيراً عن حالة الفراق التي يمر بها أي حبيبين ..” وأنت بعيد قلبي اتوجع وتعبت منه”.

واختتم تامر حسني الإعلان، بتوجيه سؤال لجمهوره الذي ينتظر بفارغ الصبر عرض الفيلم: “يا ترى حب العمر هو أول حب في العمر، ولا الحب اللي بيكمل بيه العمر؟”.

ونشر تامر حسني إعلان الفيلم عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” وعلق قائلًا: .”الإعلان الرسمي الثاني لفيلم بحبك و المحدد اصداره ان شاء الله في تاريخ ٧/٧”.

فيلم “بحبك” تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، أحمد عزمي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين،