بهذه الصورة.. عليا بهات تعلن عن حملها بطفلها الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة بوليوود الشهيرة عليا بهات أنها حامل بطفلها الأول، من زوجها النجم رانبير كابور، وذلك بعد مرور شهرين على حفل زفافهما الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.

وقد أعلنت عليا عن الخبر عبر صورة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تظهر خلالها وهي في عيادة الطبيب مع زوجها، وتخضع لصورة الإيكو أو صورة الموجات فوق الصوتية التي تُظهر الجنين.

وأرفقت عليا منشورها على إنستغرام، الذي تضمّن أيضاً صورةً لأسد يحتضن زوجته وطفله، بتعليق مختصر كتبت فيه: “طفلنا.. سيأتي قريباً”.

وأحدثت الصورة ضجّة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث عمد الكثير من النجوم والنجمات إلى تهنئة الثنائي بعد الإعلان عن هذا الخبر المميز.

تزوجت عليا بهات ورانبير كابور في منزلهما في باندرا في 14 أبريل المنصرم. حيث بدأت الاحتفالات في 13 أبريل بحفل المهندي، وقد شهد حضور الأصدقاء وأفراد العائلة مثل كاران جوهر وكارينا كابور خان وأرمان جين، إضافة إلى كاريشما كابور بوجا بهات وأكانشا رانجان وآخرين. وأعقب ذلك حفل هالدي في صباح اليوم.

وأقيم حفل الزفاف في مبنى فاستو في مومباي حيث تمتلك عليا ورانبير شققاً فردية.

وقد شاركت عليا الصور الأولى من حفل زفافها الحالم مع رانبير كابور، وعلقت على الصور الجميلة، قائلة: “اليوم، محاطين بأسرتنا وأصدقائنا، في المنزل … في المكان المفضل لدينا – الشرفة التي قضينا فيها آخر 5 سنوات من علاقتنا- تزوجنا. مع وجود الكثير خلفنا بالفعل، لا يسعنا الانتظار لبناء المزيد من الذكريات معاً… ذكريات مليئة بالحب والضحك والصمت المريح وليالي الأفلام والمعارك السخيفة والمأكولات الشهية والوجبات الصينية. شكراً لكم على كل الحب والنور خلال هذا الوقت المهم جداً في حياتنا. لقد جعلتم هذه اللحظة أكثر خصوصية. حب ورانبير وعليا”.

وكان الاثنان يتواعدان لمدة خمس سنوات قبل ذلك، ووقعا في حب بعضهما البعض أثناء تصوير فيلمهما القادم Brahmastra.