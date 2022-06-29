مفاجأة سارة لمحبي الفنان كريم محمود عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن تحضير جزء ثانٍ من مسلسل ” البيت بيتي”.

جاء ذلك بعد تحقيق الجزء الأول لنجاح كبير منذ انطلاق أولى حلقاته على منصة شاهد vip، حيث نال على إعجاب شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية .

ونشر كريم محمود عبد العزيز، بوستر المسلسل عبر حسابه على ” فيسبوك ” الذي ظهر عليه برفقة الفنان مصطفى خاطر، وعلق عليه قائلاً : “انتظروا الجزء الثاني من (البيت بيتي) على شاهد vip”.

واكتفى كريم بالإعلان عن وجود جزء ثانٍ للعمل دون أن يحدد الموعد الرسمي لعرضه .

” البيت بيتي” تدور أحداثه في قالب كوميدي ممزوج بالرعب، حيث يجبر “بينو” الفنان مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة التي تحدث في قالب كوميدي.

ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إنتاج أمير شوقي، إخراج خالد مرعي.