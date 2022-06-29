إيمي سمير غانم تناشد الجمهور بالرفق بالحيوان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وَجّهت النّجمة إيمي سمير غانم نَصيحة للجمهور بضرورة الرفق بالحيوانات في هذا الطقس الحار في مصر، حيث ظَهَرَت في فيديو نَشَرَته عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على انستغرام وهي تسقي بعض القطط في الشارع كما وضعت بعض الطعام للكلاب أيضاً.

وأَشَارَت إيمي سمير غانم إلى أنّها تَحمل بَعض زُجَاجَات المِياه وأكياس الطعام في سَيّارتها لمساعدة الحيوانات الأليفة في شوارع مصر.

وكتبت «إيمي» تعليقاً على الفيديو الذي نشرت على «ستوري إنستغرام»، قالت به: «أَحلى ثَواب إنّك تشرب حيوان يكون عطشان في الحر، زي ما نِقدر نساعد إنسان عطشان بإزازة مياه وده ثواب أكيد جميل».

وأضافت ابنة الراحل «سمير غانم»: «برضه نساعد الحيوانات مش بتقدر تتكلم، أي حد يشوف إنسان أو حيوان في الحر ده يعمل كده، أنا ماشية بمياه في عربيتي عشان أساعد الحيوانات».

فيما تفاعل الجمهور مع فيديو إيمي سمير غانم، الذي شَاركته معهم عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام، مشيدين بِرِقّة وطيبة قلبها في التعامل مع الحيوانات، ومقدمين لها الشكر على هذه اللفتة الطيبة منها تجاه الكائنات الأضعف.

وقال البعض في تعليقاتهم التي تداولوها على الفيديو، إنّ «إيمي سمير غانم تحمل قلباً عطوفاً على الحيوانات»، مؤكدين أنّ هذا الأمر ليس جديداً عليها في التعامل معهم ولكنّها دائماً ما تسعى للتعامل معهم برقة ولطف سواء كانوا قططاً أو كلاباً.

كما دعا البعض للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنان الراحل سمير غانم، بسبب تربيتهما لابنتهما إيمي على التواضع ورقة القلب تجاه الحيوانات، مؤكدين أنهما كانا سبباً رئيسياً في تنشئتها على هذه الرحمة «الله يرحم أستاذة دلال وأستاذ سمير ربوها أحسن تربية وخلوها إنسانة رحيمة بالحيوانات وبكل حاجة حواليها ونعم التربية».

وفي لقاء إعلامي سابق تحدثت دنيا سمير غانم عن إطعام شقيقتها للقطط والكلاب قائلة إنّها تسير بطعام القطط والكلاب في حقيبتها في كل بلد وكل مكان في العالم، مشيرة إلى أنّها تحمل أطيب وأحن قلب في العالم.

جدير بالذكر أن فيلم «تسليم أهالي»، للفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، خرج بشكل رسمي من سباق أفلام موسم عيد الأضحى 2022، رغم التنويه مؤخراً عن عرضه واستكمال تصوير البوستر الرسمي والدعاية، ليتواصل تأجيل عرض أعمال دنيا، حيث غادرت موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 في اللحظات الأخيرة، بعد تأجيل عرض مسلسلها «عالم موازي».