أحمد عز يتحدّث عن الصعوبات التي واجهها في “كيرة والجن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد عز، عن الأسباب التي حمسته للمشاركة في فيلم “كيرة والجن” المنتظر طرحه 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

وقال أحمد عز خلال لقاء له مع برنامج Scoop With Raya، الذي تقدمه ريا أبي راشد وعرض على قناة mbc2، إن السبب الرئيسي وراء تحمسه للمشاركة في الفيلم هو أن الشخصية التي يقدمها وتدعى ” عبد القادر الجن”، لم يقدمها من قبل في أعماله السابقة، لذلك عندما عرضت عليه وافق على الفور..مضيفاً ” شخصية جديدة عليّ”.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الصعاب التي واجهت فريق العمل خلال تصوير الفيلم، منها السفر إلى المجر في طقس بارد للغاية، وتصوير 70% من المشاهد هناك في هذا الطقس ليلاً، ليس ذلك فحسب فهناك صعوبات أخرى واجهتهم في اختيار مواقع التصوير خاصة وأن القصة الرئيسية التي يناقشها الفيلم تدور في حقبة تاريخية قديمة، لافتاً كل هذه الأمور جعلت التنفيذ صعباً.

وأعرب أحمد عز، عن سعادته بالتعاون مع كريم عبد العزيز وهند صبري و أيضاً المخرج مروان حامد خاصة وأنه يعرف جيدا ماذا يريد أن يفعل في أي عمل.

فيلم “كيرة والجن” يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة مارس 1919، إذ يتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال والحرية.

“كيرة والجن” بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، إياد نصار، أحمد مالك، رزان جمّال، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.